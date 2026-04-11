„Bäumchen wechsel dich“ heißt es nun schon zum zweiten Mal, während die Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni 2026 in großen Schritten auf die Stadt zukommt. Wie berichtet ist ja Alexis Pascuttini, der dem Korruptionsfreien Gemeinderatsklub (KFG) sogar als Klubobmann vorstand, zu den Neos gewechselt, wo er jetzt auf Platz drei kandidiert. Gemeinsam mit dem Grazer Parteichef Philipp Pointner hat der ehemalige FPÖ-Politiker schon seine erste Pressekonferenz in neuer Rolle gegeben und dabei erklärt, man wolle sich vor allem als Kontrollinstanz positionieren.

Dass ein ehemaliger Freiheitlicher vor ihr auf der Liste landete, schmeckte wiederum Sabine Reininghaus, neben Pointner zuletzt noch die zweite Mandatarin der Neos im Gemeinderat, nicht – sie ist aus der Partei ausgetreten und verbleibt noch bis zur Wahl als „wilde“ Abgeordnete im Rathaus. „Ich will mich nicht mit einem Ex-FPÖler matchen“, zeigte sie sich über einen „nicht wertschätzenden“ Vorwahlprozess der Neos enttäuscht. Auch Pascuttinis Vergangenheit als schlagender Burschenschaftler passe für sie nicht mit den Werten der Neos zusammen.

Sabine Reininghaus dockt bei der ÖVP an

Jetzt hat aber auch Reininghaus selbst politische Flexibilität bewiesen: Beim „Zukunftstag“ der ÖVP am Freitagabend wurde sie als Kandidatin der Grazer Volkspartei für die Graz-Wahl vorgestellt. An welchem Listenplatz sie kandidiert, ist noch offen – die genaue Reihung der Kandidatenliste bleibt bis zur Sitzung des Parteipräsidiums am Montag offen. Die ersten zehn Listenplätze werden jedenfalls fix vergeben, wer darüber hinaus ein Mandat haben möchte, muss um Vorzugsstimmen kämpfen.