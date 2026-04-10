Größen der Musikwelt geben sich in der Grazer Helmut List Halle normalerweise die Ehre. Freitagabend blieben Geigen und Oboen in den Instrumentenkoffern. Die ÖVP mit ihrem Spitzenkandidaten Kurt Hohensinner lud zum „Zukunftstag“ in die große Veranstaltungshalle und läutete damit die intensive Phase des Wahlkampfs für die Gemeinderatswahl am 28. Juni ein. 700 Parteimitglieder und Unterstützer leisteten der Einladung Folge. Vor und im Gebäude dominierte an diesem Abend die Parteifarbe Gelb, schon vor dem offiziellen Startschuss herrschte dichtes Gewusel an den Stehtischen im Foyer.

ÖVP soll „wieder vorne mitentscheiden“

„Kurswechsel für Graz“ war das offizielle Motto des Abends, „Schulterschluss“ das inoffizielle. „Ich kenne Kurt schon seit den Tagen in der Schülervertretung. Er ist ein Politiker mit Ideen. Ich bin da, um ihn zu unterstützen und freue mich, dass der Saal gedroschen voll ist“, unterstrich etwa Landesrat und Parteifreund Karlheinz Kornhäusl, bevor das Moderatorenduo den Abend auf der Bühne eröffnete. Dass die Grazer Gemeinderatswahl keine „ghmade Wies‘n“ für die Partei wird, räumten dabei von der Seniorenbundrunde aus dem Bezirk Ries bis zur steirischen ÖVP-Chefin Manuela Khom alle ein. „Graz ist das Herz der Steiermark, unser Ziel ist es, dort wieder vorne mitzuentscheiden“, so die Landeshauptmann-Stellvertreterin. „Ob die Zeit dafür schon reif ist, weiß ich nicht, aber Kurt ist auf jeden Fall auf einem guten Weg“, schätzte Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer die Lage ein.

Dass er nicht nur mitreden und zulegen möchte, sondern am 28. Juni als erster durchs Ziel gehen will, daran ließ Hohensinner selbst am Freitagabend keinen Zweifel. „Ja, ich will Bürgermeister dieser Stadt werden“, bekräftigte er. In die Wahl zieht der Stadtparteiobmann nicht allein. Alle 96 Kandidatinnen und Kandidaten auf der ÖVP-Liste für die Gemeinderatswahl und die 17 Spitzenkandidaten in den Bezirken wurden präsentiert und per Handzeichen bestätigt. Applaus gab es für Urgesteine wie Georg Topf ebenso wie für den einen oder anderen überraschenden Neuzugang. Dass Sturm-Größe Gilbert Prilasnig für die ÖVP ins Rennen geht, hatte die Kleine Zeitung diese Woche ja schon enthüllt. Die aktuelle Neos-Gemeinderätin Sabine Reininghaus, die kürzlich aus ihrer Partei ausgetreten ist, tritt nun für die ÖVP an.

Listenplätze werden am Montag fixiert

Die genaue Reihung der Kandidatenliste bleibt freilich bis zur Sitzung des Parteipräsidiums am Montag offen. Klar ist schon jetzt: Die ersten zehn Listenplätze werden fix vergeben, wer darüber hinaus ein Mandat haben möchte, muss um Vorzugsstimmen kämpfen. Hohensinner und Kulturstadträtin Claudia Unger sind an der Listenspitze gesetzt. Bricht die Partei nicht mit ihren Traditionen, sind die Chefs der Bünde ebenfalls innerhalb der ersten zehn Listenplätze zu finden. Zu rechnen ist mit Georg Topf vom Seniorenbund, Bernhard Bauer vom Wirtschaftsbund, Barbara Gartner-Hofbauer von den VP-Frauen, JVP-Stadtobmann Konstantin Nöst, Parteigeschäftsführer Markus Huber und Clubchefin Anna Hopper.

Gemeinderatswahl als „Richtungsentscheidung“

Die thematischen Pflöcke für die kommenden Wahlkampfwochen schlug Hohensinner in seiner abschließenden Rede ein. „Die Stadt steht vor einer Richtungsentscheidung“, so der Stadtobmannf. Seine Rechnung: Einen Kurswechsel gibt es nur mit der ÖVP. Es folgte ein „Best of“ nicht ganz neuer Kritikpunkte an ROT-Grün-Rot. „Graz ist zur Stau-Hauptstadt geworden“, prangerte Hohensinner einmal mehr die grüne Verkehrspolitik an. Drüberfahren statt zuhören, Wirtschaftsfeindlichkeit, die Förderung des „Sozialtourismus“ durch überbordende Sozialleistungen, unverständliche Einsparungen im Bildungsbereich – der ÖVP-Spitzenkandidat sparte nichts aus. Für Gesprächsstoff am Buffet war nach dem abschließenden Gruppenfoto mit allen Kandidaten gesorgt.