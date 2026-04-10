Selbstbewusst und mit Fürsprechern aus der Grazer Unternehmerschaft zog die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner am Freitag Bilanz über vier Regierungsjahre in der Koalition mit KPÖ und SPÖ. „Graz blüht auf“, sagt sie und legt eine bunt-fröhliche Bilanz-Gazette vor, die in einer Auflage von rund 200.000 Stück dieser Tage an alle Grazer Haushalte geht. Das ist wohl als Wahlkampfauftakt für den Urnengang am 28. Juni zu verstehen.

Das Jahrhundert-Projekt Neutorlinie oder die 31 neuen, längeren Tram-Garnituren, die bald in Betrieb genommen werden, zählt sie zu den großen Würfen, zu denen der Stadtregierung davor jahrelang der Mut gefehlt habe. 3300 neu gepflanzte Bäume, 14 neue (kleine) Parks, zwölf Hektar Blühwiesen, mehr als 100 Straßen und Plätze, wo entsiegelt worden sei, um lebendige Stadträume zu gestalten. Umfangreich listet sie auf, wie Grün die Stadt umgestaltet und klimafitter gemacht hat. „Das war nicht immer bequem und brauchte auch viele Diskussionen in Bürgerbeteiligungen“, gesteht Schwentner ein, aber es habe sich gelohnt. Besonders umstritten war etwa die Neugestaltung der Zinzendorfgasse als Begegnungszone. Rückschläge und Aufregung hat es auch bei Radstraßenprojekten gegeben.

Mit Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) habe sie nie öffentlich gestritten, unterschiedliche Zugänge hinter verschlossenen Türen ausdiskutiert. In der Gazette kommen auch prominente Unternehmer wie Hotelier Florian Weitzer oder Scherbe-Wirt Tomaž Moschitz zu Wort.

Bei der Pressekonferenz legte sich auch Weltweitwandern-Chef Christian Hlade für den neuen Kurs in der Stadt ins Zeug: „Von Kopenhagen oder Paris bis Marrakesch sieht man international, erfolgreiche Städte reduzieren den Verkehr und investieren in die Lebensqualität in Städten.“ Wenn die Opposition für eine autogerechte Stadt und jeden Parkplatz kämpfe, seien das Rezepte von gestern. Auch Boutiquebesitzerin Hélène Reiter-Viollet ergriff das Wort für Schwentner: „Man merkt, dass zwei Frauen an der Spitze der Stadt stehen, das Rathaus ist für unsere Anliegen offen, man begegnet uns auf Augenhöhe und lädt uns zur Mitarbeit ein.“ Dass vor ihrer Ladentür nun auch der Tummelplatz begrünt und neu gestaltet wird, freue sie besonders.

Auf Nachfrage muss Schwentner eingestehen, dass sie nicht alle 17 angekündigten „Grünen Meilen“ realisieren konnte. Auch die Neugestaltung der Kaiserfeldgasse und manche andere Projekte hätten sich aufgrund der Budgetnöte verzögert. Deshalb sei dies auch eine Halbzeitbilanz, wolle sie in Graz weiter gestalten.

Angesprochen auf die Vision der Initiative „Graz Mitte“, die die Keplerbrücke radikal begrünen und entschleunigen will, bleibt sie vorsichtig: „Das ist interessant, aber das muss man genau prüfen. Hier bräuchte es auch eine Bürgerbeteiligung.“ Und hat sie zuletzt bei einer Polit-Diskussion tatsächlich versprochen, keine weiteren Parkplätze mehr zu streichen: „Die Frage war für die Innenstadt gestellt. Und ja, da wir hier aktuell keine Umgestaltungspläne haben, stehen auch keine Parkplätze zur Diskussion.“