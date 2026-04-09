Man sei weiterhin die Partei „für Kontrolle, Transparenz und verantwortungsvolle Finanzen“ – und mit diesen bewährten Schwerpunkten gehen die Neos auch in die Graz-Wahl am 28. Juni. Allerdings mit neuen Gesichtern auf den Listenplätzen zwei und drei: Neben Philipp Pointner als Nummer eins gehen die Grazer Unternehmerin Verena Garber (Prokuristin bei „Rockets Investment“) sowie Alexis Pascuttini auf Listenplatz drei ins Rennen um Gemeinderatsmandate. Pascuttini wechselt ja vom „Korruptionsfreien Graz“ (KFG) zu den Neos.

Verena Garber tritt auf dem Listenplatz zwei an © Rockets Investment

Nicht mit dem linken und dem rechten Rand

Bei diesem Urnengang am 28. Juni werde es allerdings kein Rennen um Platz eins geben, ist sich Pointner an diesem Donnerstag sicher: Er sieht Elke Kahr (KPÖ) bereits als erneute Wahlsiegerin und somit in einer weiteren Amtszeit als Grazer Bürgermeisterin. Und sie bereite sich längst auf eine Zusammenarbeit mit der ÖVP vor – „eine Koalition der Schuldenkaiser“, so Pointner, der selbst eine Zusammenarbeit „mit dem linken und rechten Rand“ ausschließt. Bei einzelnen Themen könnten die Neos aber im Rahmen von Abstimmungen im Gemeinderat „das Zünglein an der Waage“ werden.

Pascuttini und Pointner kritisieren erneut die Budgetpolitik der Stadtregierer, die völlig aus dem Ruder gelaufen sei. Also fordern sie neben einem tragbaren Reformkonzept auch einen „Förderstopp“, viele freiwilligen Leistungen der Stadt seien nicht mehr leistbar.