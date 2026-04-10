Schulter an Schulter haben der Grazer FPÖ-Chef Axel Kassegger und der blaue Spitzenkandidat René Apfelknab Ende Februar die Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl in der Landeshauptstadt präsentiert. Sie wollten vor allem eines demonstrieren: Wie geschlossen die Grazer Freiheitlichen nach der Zerrüttung im Nachhall des Finanzskandals wieder seien. Nun dürfte ein anonymes Schreiben an die Bezirksobleute und Mitglieder der Stadtpartei wohl ein Beben um die Wahlliste auslösen und zumindest einen Kandidaten darauf schwer unter Druck bringen.

Als Anhang des Schreibens, das auch an die Kleine Zeitung gegangen ist, sind drei Seiten aus dem Ermittlungsakt zum Finanzskandal verschickt worden, in denen der blaue Ex-Gemeinderat, spätere KFG-Mandatar und nunmehrige Neos-Kandidat Alexis Pascuttini auspackt, wie es zur Enthüllung gekommen sei. Er sagt aus, er habe selbst den Stein ins Rollen gebracht, nachdem ihm Ungereimtheiten bei den Parteifinanzen aufgefallen seien. Er sei es gewesen, der der Staatsanwaltschaft über eine anonyme Anzeige eine Sachverhaltsdarstellung übermittelt habe. Sein „Beweisstück“ für den mutmaßlichen Parteiförderungsmissbrauch war eine Excel-Tabelle über teils dubiose Ausgaben. Diese habe ihm 2020 ein junger Mitarbeiter aus dem Büro von Vize-Bürgermeister und FPÖ-Chef Mario Eustacchio weitergegeben: nämlich Puntigams FPÖ-Bezirksobmann Dominik Hausjell, der nun auf dem FPÖ-Listenplatz sechs gereiht und Pressesprecher von Landesrätin Claudia Holzer ist.

Dominik Hausjell ist jetzt Pressesprecher im Büro von FPÖ-Landesrätin Claudia Holzer © Zipline

Ganz offensichtlich soll Hausjell durch das anonyme Schreiben, das auch Medien erreicht hat, von der Kandidatenliste „„herausgeschossen“ und die geschlossene Partei gespalten werden. Bei der FPÖ hält man es für möglich, dass dies von politischen Mitbewerbern ausgehe.

Excel-Tabellen haben anfangs für Amüsement gesorgt

Pascuttini sagte bei seiner Einvernahme laut Protokoll wörtlich: „Als ich mir die Tabelle damals angeschaut habe, habe ich dem am Anfang keine große Bedeutung beigemessen und mir nur Gedanken darüber gemacht, für was in der Partei alles Geld ausgegeben wird.“ Die Excel-Datei habe für „Verwunderung und Amüsement“ gesorgt, ehe sie zum blauen Sprengstoff wurde. Unklar bleibt im Protokollauszug, ob Hausjell bewusst als „Verräter“ und Aufdecker von Missständen mit Pascuttini kollaboriert hat. Jedenfalls, so das Protokoll, habe er die Tabelle „unter anderem auch“ an Pascuttini weitergegeben. Es waren demnach frühzeitig schon mehrere Personen informiert.

Der anonyme Schreiber fasst Hausjells Handeln unmissverständlich zusammen: „Dominik Hausjell hat mehrfach parteischädigend gehandelt.“ Er habe gegen seine Verschwiegenheitspflicht gegenüber der FPÖ-Steiermark und FPÖ-Graz verstoßen, der er als Mitarbeiter unterliege. „Zweitens hat er aktiv dazu beigetragen Missstände an nicht zuständige Stellen zu tragen“, heißt es im E-Mail weiter. Konkret hätte er sich an den Landesparteiobmann Mario Kunasek oder einen der Rechnungsprüfer der Landes- oder Stadtpartei wenden müssen, schreibt der augenscheinliche Insider.

Der Vorwurf: parteischädigendes Verhalten

Dass Pascuttini parteischädigend gehandelt habe, sei für jeden sichtbar, aber: „Ohne die Handlungen von Hausjell hätte es die derzeitigen Ermittlungen zum Finanzskandal nicht gegeben. Er hat für Pascuttini aktiv vertrauliche Informationen beschafft, die in einer anonymen Anzeige durch Pascuttini geendet haben. Diese Anzeige hat zu den Ermittlungen gegen den damaligen Obmann Mario Eustacchio und den Landesparteiobmann Mario Kunasek geführt.“ All dies habe der Jurist Pascuttini unter Wahrheitspflicht ausgesagt, untermauert der Schreiber seine Argumentation.

Folgt man diesen Vorwürfen und hält sie für plausibel, wäre nach blauem Parteistatut Hausjells der Ausschluss aus der FPÖ unumgänglich. Der Finanzskandal, in dem die Staatsanwaltschaft immer noch ermittelt, holt die Stadtblauen zweieinhalb Monate vor der Gemeinderatswahl wieder ein; just in einer Phase, da sie konsolidiert scheinen und im Windschatten der Landeshauptmann-Partei laut Umfragen ein kräftiges Plus erwarten kann.

Pascuttini hat acht Stunden lang ausgepackt

Pascuttini bestätigt gegenüber der Kleinen Zeitung, dass er im Dezember bei einer Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft acht Stunden lang umfassend ausgesagt und die Übergabe von Tonbandprotokollen zugesichert hat. Mit dem anonymen Schreiben habe er nichts zu tun: „Und interne Machtkämpfe der FPÖ kommentiere ich nicht.“

Hausjell weist die Vorwürfe zurück

Dominik Hausjell weist auf Anfrage der Kleinen Zeitung zurück: „Grundsätzlich möchte ich auf anonym versendete Nachrichten nicht eingehen. Zudem sind die Behauptungen eines nunmehrigen Neos-Kandidaten entsprechend einzuordnen.“ Hier wolle offenbar jemand in der Vorwahlphase der FPÖ schaden: „Daran werde ich mich keinesfalls beteiligen. Weiters werde ich rechtliche Schritte prüfen lassen. Die Inhalte und Vorwürfe des Schreibens weise ich zurück.“ Hausjell war nicht direkt zu erreichen. Das Statement kam über den Pressesprecher des Landtagsklubs, die Partei steht also offenbar hinter Hausjell.