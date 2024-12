Wer am ersten Einkaufssamstag den Eindruck hatte, in der Grazer Innenstadt herrscht Hochbetrieb, hat sich nicht getäuscht. Wie schon in den letzten Jahren wurde mit anonymisierten Handydaten erhoben, wie viele Menschen sich im Stadtzentrum tummelten. 84.270 Menschen waren demnach gestern unterwegs, um Geschenke zu besorgen, einzukaufen oder einfach dabeizusein, wenn der große Weihnachtsbaum am Hauptplatz zum ersten Mal im Lichterglanz erstrahlt. Laut Holding Graz heißt das auch: Die Zahl der Innenstadtbesucher am ersten Einkaufssamstag liegt heuer gleich um 20 Prozent höher als im Vorjahr.