Man erinnert sich an die unrühmliche Episode mit dem Extrateller: Ein Kärntner Wörtherseewirt hatte im Sommer Kunden, die ein Gericht teilen wollten, acht Euro für einen zusätzlichen leeren Teller verrechnet. Nun, im neuen Francis Bistro am Grazer Franziskanerplatz gibt es weder Extra-Teller noch Aufpreise, ja nicht einmal schiefe Blicke für Gäste, die sich quer durch die Speisekarte kosten und zu diesem Zweck unterschiedliche Gerichte teilen. Wie jeder Gastro-Trend ist nun auch das „Sharing-Konzept“ in der Landeshauptstadt angekommen. Die Hummel machte es mit Mezze aus der Levante vor. Das Kabuff, das mit dem Sommer von der Bar zum hippen Bistro mutierte, setzt darauf. Annemarie und Michael Gauster tun es in ihrem vor zwei Wochen eröffneten Lokal ebenso.