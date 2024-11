Hektisches Treiben, aber große Vorfreude herrscht beim exklusiven Lokalaugenschein hoch über den Dächern von Graz. „Es ist echt spannend zu sehen, wie letztendlich alles zusammenkommt, was man vor Wochen auf dem Papier gezeichnet hat“, schmunzelt Gastgeberin Sonja Rauch und rückt einen der letzten Tische zurecht. Vier Wochen lang, von 25. November bis 21. Dezember, übersiedeln die Geschwister Rauch von Trautmannsdorf nach Graz. Dort verwandeln sie die im letzten Jahr geschlossene Cocktailbar M1, im Schatten des Uhrturms am Färberplatz 1, in die märchenhafte „Funkelburg“.