Auch wenn die Liaison bekannt war, sagten alle drei Partner nun offiziell Ja – im Trauungssaal des Rathauses. Da dieser oft für Pressekonferenzen genutzt wird, verkündeten dort Vertreter von Bund, Land und Stadt den nächsten Tramausbau in Graz: Nach der zweigleisigen Erweiterung der Linie 5 in Puntigam (ab 30. November in Betrieb) und der bis Ende 2025 finalisierten Route via Neutorgasse (für die künftigen Linien 16 und 17) sind fortan Bagger für die Linie 1 im Einsatz. So pflügt man die Hilmteichstraße zwischen Auersperggasse und Haltestelle Mariagrün um – mit Folgen für alle: