Dass diese Allzeitdebatte neuen Schwung erhält und etwa die Frage auftaucht, ob die Grazer Bürgermeisterin ihre Meinung radikal geändert habe, hat mit Linz und Salzburg zu tun. So kann man in Oberösterreichs Landeshauptstadt ab sofort gratis Straßenbahnen nutzen – in Bereichen der Innenstadt wie bei der Grazer „Altstadtbim“, aber im Gegensatz dazu nur an Einkaufsamstagen. In Salzburg indes sind ab 2025 Öffis generell für Touristen kostenlos.

Also werden im Rathaus der Murmetropole genauso wie bei der Stadt-Tochter namens Holding Graz zwei Fragen diskutiert: Stimmt die Kosten-Nutzen-Rechnung bei der Altstadtbim noch? Und: Sollten Öffis im Sinne des Klimaschutzes auch bei uns endlich gratis sein, entweder für Gäste aus dem Ausland wie in Salzburg oder umgekehrt generell für Einheimische wie in Tallinn (siehe Infobox)?