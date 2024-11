Die erste citypastorale Einrichtung Österreichs, das „Kircheneck“ der Stadtkirche Graz, feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Die rund 5300 Kontakte pro Jahr setzen sich zusammen aus rund 1000 Gesprächen mit Passanten in der Grazer Herrengasse oder mit Besuchern des „Kirchenecks“, das sich als „Kirche zum Anfassen“ und als „Ort der Ruhe und des Aufatmens in der oft hektischen und lauten Herrengasse“ versteht.

Nach draußen gehen

Zunehmend gefragt seien auch die Außenaktionen des „Kirchenecks“, wie der Dankebaum, das rote Segenstor, die Wunsch-Krippe in der Adventzeit, das „Aschenkreuz to go“ oder die „Brunnen-Lesungen“, so die Verantwortlichen. Durch diese Aktionen kommen weitere 2800 Kontakte zustande.