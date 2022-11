Nicht nur der Advent steht ins Haus, auch der Winter hält mit ungemütlichen Temperaturen Einzug. Sark steigende Energie- und Heizkosten sorgen dafür, dass in vielen Haushalten beim Heizen der Wohnung gespart werden muss. Und gerade in der Vorweihnachtszeit macht Einsamkeit vielen zu schaffen.

Die evangelische Diakonie hat vor diesem Hintergrund eine ökumenische Aktion ins Leben gerufen, der sich die evangelische Heilandskirche, die Grazer Evangelisch-methodistische Kirche sowie die Katholische Stadtkirche Graz angeschlossen haben.

Keine Beratungsstelle

Ziel der Aktion "Warmes Platzerl" ist es, dass an einigen Orten in den Grazer Pfarren an einem Wochentag für zwei bis drei Stunden ein gemütlicher, beheizter Treffpunkt ohne Konsumzwang angeboten wird. Jeder, der möchte, kann vorbeischauen. Für Tee, Kaffee und Gesprächspartner ist gesorgt. "Es soll keine Beratungsstelle oder Betreuungseinrichtung sein, sondern einfach ein Ort zum Zusammensein, zum Plaudern, Kartenspielen, vergleichbar etwa mit einem gemütlichen Café", so Pfarrer Matthias Weigold.

"Wir versuchen, in jedem Grazer Seelsorgeraum ein solches warmes Platzerl anzubieten", sagt Walter Schreiber, Regionalkoordinator der Stadtkirche Graz. Zum Start stehen "warme Platzerl" an folgenden Orten zur Verfügung, weitere sollen folgen: