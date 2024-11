Vorfreude ist die schönste Freude: Nach diesem Motto steht ab sofort der Weihnachtsbaum am Grazer Hauptplatz, um den Advent in der Altstadt einzuläuten. Die 29 Meter hohe Fichte stammt aus Altaussee, wurde am Wochenende transportiert und in den frühen Montagmorgenstunden aufgestellt.

Nun sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Energie Graz am Zug, die den Baum mit 25.000 LEDs, 90 Lichterketten und 100 Kugeln in liebevoller Handarbeit festlich schmücken.

Die feierliche Übergabe durch den Altausseer Bürgermeister Gerald Loitzl erfolgt am 30. November, wenn die Weihnachtsmärkte offen haben und die Straßenbeleuchtung bereits erstrahlt. Den feierlichen musikalischen Rahmen während der offiziellen Illumination des Christbaumes bildet die Salinenmusik Altaussee. Sie begleitet auch die im Anschluss stattfindende Eröffnung der Eiskrippe, gestaltet vom renommierten finnischen Eiskünstler Kimmo Frosti, im Landhaushof musikalisch.

Übrigens: „Bis der Baum in seiner vollen Pracht entzückt, dauert es allerdings noch einige Tage“, informiert man bei der Stadt Graz. Für den Transport wurden die Äste nämlich eingebunden, sie müssen sich erst wieder senken und entfalten.