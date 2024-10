Hoch hinaus geht es auf dem Weg zur strahlenden Landeshauptstadt: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Energie Graz schweben derzeit über den Straßen und Gassen von Graz, um von Hebebühnen aus Sterne und Co zu montieren. Hat man in der Vorwoche noch nachts die frische Weihnachtsbeleuchtung montiert, so setzt man nun auch tagsüber das von vielen sehnlichst erwartete Werk fort. Knapp 760.000 LED-Lampen werden Graz auch heuer zum Strahlen bringen – ab dem 21. November.

Und wie lange müssen wir noch schlafen, bis auch die anderen Höhepunkte im Grazer Advent hereinschneien? Schon am 15. November öffnen sowohl der Eislaufplatz bei der Grazer Winterwelt (Jahngasse) als auch die Lumagica-Lichtershow in Frohnleiten ihre Pforten. Am 22. November legen dann die Christkindlmärkte in der Stadt los, ehe am 30. November sowohl der Christbaum auf dem Grazer Hauptplatz illuminiert als auch die Eiskrippe im Landhaushof eröffnet wird.