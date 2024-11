Die Aufwärmrunden sind vorbei. Bei Maskenausstellungen in Deutschfeistritz und Gratwein haben die Repolust Teifl‘n aus Peggau, die Seiersberger Höll Buam, die Höllenteufel aus Wettmannstätten, die Peggauer Lufteufln und andere mehr ihre Perchten präsentiert. In den kommenden Wochen kommen sie nun auch wirklich zum Einsatz: An jedem Wochenende stehen nun Krampusläufe in Graz-Umgebung am Programm.

Große Ausnahme ist Graz. Schon wieder, muss man sagen, denn es ist zum fünften Mal in Folge, dass man sich in der Landeshauptstadt entschieden hat, keinen Krampuslauf zu veranstalten. Strenge Auflagen und ein schmales Budget für den Grazer Advent sorgten für die abermalige Absage. Aber wer das Perchtentreiben erleben will, kann schon am 9. November damit beginnen. Und gleich die Qual der Wahl. Die Termine im Überblick.

Die Krampusläufe in Graz-Umgebung auf einen Blick

Eine gute Terminvorschau für die gesamte Steiermark gibt es hier, zusammengetragen von Johannes Ulrich. Auch Graz-Tourismus hat eine Auswahl an Terminen für die Erlebnisregion Graz.