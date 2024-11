Noch war das neue Lokal bei Kastner & Öhler gar nicht richtig geöffnet, sondern nur zum Preopening für Freunde und Familie, strömten schon die ersten Gäste herein: Auf das Paradiso, das ins Obergeschoß von Gigasport gezogen ist, folgt im Paradeishof „Didi Chen‘s World of Asia“. Es ist das neueste Lokal der Familie Chen, die das gleichnamige Lokal in Seiersberg betreibt. „Mein Vater hat 1982 das Yangtse Kiang in der Babenberger Straße eröffnet“, erzählt Didi Chen. Es war nicht das erste Chinalokal in der Stadt, aber das erste aus Festland-China, während die anderen von Hongkong-Chinesen oder Taiwanesen betrieben wurden. Als Chen einstieg, begann er, Lokale in Einkaufszentren aufzubauen – mit Erfolg. „An solche Frequenz-Standorte hat sich vorher niemand herangetraut.“ Mittlerweile ist die Familie nach einem Zwischenstopp in Linz in Wien zu Hause, von wo aus man auch die neue Kette „Mei Shi“ mit Asia-Shop und Buffet-Essen startete, die in Graz kürzlich die Nachfolge von Nordsee in der Herrengasse antrat.