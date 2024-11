Nach eineinhalb Jahren als „Ankerplatz“ direkt an der Mur in Frohnleiten lichtet das Porto seine Anker. Mit Oktober hat man das Lokal im Volkshaus verlassen. „Das Porto bleibt aber bestehen“, kündigt Gerald Prabitz an. Ab 10. Jänner 2025 ist man – etwas kleiner – als Café-Bar in der Murfeld-Straße in Gratwein, Prabitz‘ Heimatstadt, zu finden.