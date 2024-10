Nach Wien war nun Graz an der Reihe: Für das Projekt „Kaiserschild Walls of Vision“ werden Gemälde aus der Kunstsammlung der Kaiserschild-Stiftung, die sonst in der Alten Galerie in Schloss Eggenberg zu bewundern sind, auf Hausfassaden neu interpretiert und „durch den Blick und die Hand der Street Artists neue Perspektiven auf die Alten Meister ermöglicht“, sagt Sandra Sonnleitner, Geschäftsführerin der Kaiserschild-Stiftung.