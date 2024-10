18 Euro pro Stunde für das Parken des Autos. Das gilt seit 1. Oktober in Paris, jedenfalls für jene Autos, die deutlich schwerer und größer als der Schnitt sind. Kurzum: für SUV, die auch in den Straßen von Graz oft zu sehen sind. In manchen deutschen Städten gibt es teils vergleichbare Regelungen, die Grazer Grünen haben der Grundidee immer viel abgewinnen können. „Wir müssen uns als Stadt mit der Frage beschäftigen, wie wir mit so vielen, immer größer und schwerer werdenden Autos umgehen sollen“, so Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.