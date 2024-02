Nach einer Nachdenkpause von einem Jahr werden also die umstrittenen Pläne an der Mur wieder befeuert. Das liegt an der Seine: Auch wenn sich nur sechs Prozent der Pariser Einwohner an der Bürgerbefragung beteiligten – dass sich die meisten davon aussprachen, Lenkern von größeren Autos auch höhere Parkgebühren vorzuschreiben, sieht „Madame le Mair“ als Auftrag. Die Pariser Bürgermeisterin will daher bei einem Trumm von einem Auto die Kosten für eine geparkte Stunde von sechs auf 18 Euro erhöhen. Wohlgemerkt nicht für Anrainer, sondern für Besucher des Zentrums.