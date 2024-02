Bei einer Bürgerbefragung in Paris hat sich eine Mehrheit für eine drastische Erhöhung der Parkgebühren für SUV ausgesprochen. Damit setzte sich der Plan der Stadtverwaltung durch, laut dem für SUV und andere schwere Autos eine Stunde Parken im Zentrum 18 Euro statt üblicherweise 6 Euro kosten soll und in den Außenbezirken 12 Euro statt 4 Euro. Diese Regelung soll ab dem ersten September dieses Jahres greifen.

Zahlreiche Gründe für höhere Gebühren

Rund 1,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Hauptstadt waren zu der Abstimmung unter dem Motto „Mehr oder weniger SUV in Paris?“ aufgerufen. Nur knapp sechs Prozent davon beteiligten sich nach vorläufigem Endergebnis an der Abstimmung. Rund 54,5 Prozent stimmten für die Erhöhung der Parkgebühren, rund 45,5 Prozent dagegen.

Das Argument der Stadt für höhere Gebühren für SUV: Die schweren Karossen sorgen für eine erhöhte Umweltverschmutzung, beanspruchen viel öffentlichen Raum und gefährden die Verkehrssicherheit.

„Ich verstehe nicht, warum viele Leute glauben, einen SUV zu brauchen“

Auch unsere Userinnen und User diskutieren über die mögliche Verbannung oder strengere Regeln von besonders großen Autos im Stadtzentrum. So teilt etwa messendorf die Idee der Pariser Stadtverwaltung: „Find ich gut, vor allem da ‚große‘ Autos oft zwei Parkplätze verstellen und auf engen Straßen diese noch mehr verengen.“ Geom38 kann das Interesse an SUV nicht nachvollziehen: „Ich verstehe sowieso nicht, warum dermaßen viele Leute glauben, einen SUV zu brauchen. Ich wohne am Land, transportiere bisweilen mit dem Hänger Futter für die Tiere und auch sonst alles Mögliche .... alles mit meinem kleinen Golf, der das auch locker packt ...“

Es sei nur fair, für mehr Platzverbrauch auch mehr zahlen zu müssen, wie folgende Wortmeldung zeigt: „Auch eine größere Wohnung braucht mehr Fläche und kostet mehr, warum soll das bei Pkws anders sein? Ich verstehe diese Unfair-Debatte nicht, wieso soll es unfair sein, wenn jemand mehr bezahlt, weil er mehr Platz braucht? Wenn jemand mehr öffentliche Fläche verbraucht, dann soll er bitte dementsprechend dafür aufkommen, alles andere wäre unfair gegenüber jenen, die weniger benötigen,“ findet maexxg.

„Was hat ein SUV mit der Grundfläche, welche ein Fahrzeug zum Parken benötigt, zu tun?“

Anders reagiert beispielsweise repsirk auf die Frage, ob SUV aus dem Stadtzentrum verbannt werden sollten: „Nein, gehören nicht verbannt! ... Ein PKW ab 1,6 Tonnen ... betrifft schon fast jedes moderne Fahrzeug ... Man kann die technische Entwicklung und das Größenwachstum nicht wegdiskutieren. Unsere modernen Autos sind um ein Vielfaches sicherer als noch vor 20–30 Jahren! ...“ Ebenso kritisch sieht ferramonte, dass nun gegen SUV vorgegangen wird: „Was hat ein SUV mit der Grundfläche, welche ein Fahrzeug zum Parken benötigt, zu tun? Jede Mittelklasse Limousine benötigt dieselbe Parkfläche, wenn nicht sogar mehr.“

„Einfacher und wirkungsvoller ist die Verkürzung der Parkdauer in der Stadt“

Viele Userinnen und User sehen die Debatte differenziert und zeigen andere Aspekte auf, wie auch stefstef: „Mir ist das Thema eigentlich relativ egal, solange die Autos nicht in die Radwege rein stehen. Mein Auto steht vielleicht alle zwei Monate mal auf öffentlichem Grund und ob ich danach eine Delle oder einen Kratzer drinnen habe, ist mir auch ziemlich wurscht ...“ UHBP meint, dass die Einschränkungen für Autos generell gelten sollten: „Gehören SUV aus Städten verbannt?– Nein! Gehören Autos in Städten reduziert? – Ja!“

Einen alternativen Vorschlag bietet Wertstoff an: „Einfacher und wirkungsvoller ist die Verkürzung der Parkdauer in der Stadt auf generell 20 Minuten auf öffentlichen Parkplätzen und eine City-Maut. Auch die Breite der Parkplätze könnte man reduzieren und bei Überschreitung müsste der Autofahrer halt eine Strafe zahlen.“

Auch die Frage, wie man ein „zu großes Auto“ oder einen SUV definiert, wird von unseren Userinnen und Usern besprochen. „Sinnvoller wäre es, ab einer gewissen Länge und Breite des Kfz eine höhere Gebühr einzuheben. Viele SUV sind nicht länger oder breiter als andere Autos“, meint horstm04091966. So hinterfragt auch alikoty: „Was soll das? Worin liegt platzmäßig der Unterschied zwischen einem SUV und einem Van oder großen Kombi? ...“