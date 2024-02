Die Pariser haben per Volksbefragung knapp, aber doch dafür gestimmt – und damit eine alte Debatte in Graz neu befeuert: Soll man für das Parken eines SUV in der Stadt mehr zahlen als für ein kompaktes Auto? Die Pariser sagen ja, 18 Euro werden dort künftig pro Stunde fällig. Die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) begrüßt die Entscheidung und erneuert eine alte Forderung für die steirische Landeshauptstadt: Größere Autos sollen mehr zahlen.