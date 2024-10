Die Volksschule Graz Schönau hat im März in Zusammenarbeit mit dem Verein „Naturschwärmerei“ und „Styria vitalis“ ihren Schulhof umgestaltet. In der Praxis-Volksschule am Augustinum entstand unter dem Titel „Mint und Minze“ ein vielfältiger Permakultur-Schulgarten, der globales Lernen, Biodiversität, Nachhaltigkeit und Selbstwirksamkeit zum Erfahren, Angreifen und Sich-schmecken-lassen ermöglicht. An der Klusemann extern war unter dem Namen „Klex Grün“ die Entwicklung eines Schulgartens, die Begrünung der Schulterrasse und die Entwicklung von gartenpädagogischen Konzepten und deren Erprobung und Umsetzung Gegenstand im Unterricht. Und bei der Nachhaltigkeitswoche von oikos standen im April Workshops, Vorträge, Talks und Podiumsdiskussionen zu verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen auf dem Programm.

Was allen vier Projekten gemein ist: Eine fünfköpfige Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Graz sowie des Umweltbildungszentrums hat sie zu den besten Einreichungen erklärt – sie haben also den Umweltpreis 2024 der Stadt Graz gewonnen. Das Preisgeld beträgt je 1.100 Euro.