Von Aarhus in Dänemark über Mexico City und Moskau bis Yehud Monosson in Israel: Es sind mittlerweile 80 Städte weltweit, die sich zur Wiederherstellung, zum Schutz und zur Erhaltung von Bäumen und Wäldern in urbanen Räumen bekennen. Jetzt ist auch Graz Teilnehmerin an der „Trees in Cities Challenge“ der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), der UN-Wirtschaftskommission für Europa. Die Initiative lädt städtische Regierungen weltweit ein, konkrete Baumpflanzungsversprechen abzugeben und ihre Städte grüner, widerstandsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. 18,5 Millionen Bäume wurden laut der Website der UNECE im Rahmen der Challenge bis 2023 gepflanzt.