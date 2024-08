24 Stieleichen, die auf ein Alter von bis zu 120 Jahren kommen, machen die Allee am südlichen Ende der Herrgottwiesgasse in Puntigam besonders schützenswert. Als Ende 2023 im Zuge der Bauarbeiten für die neue Rotkreuz-Zentrale vier Bäume gefällt wurden, läuteten in Puntigam die Alarmglocken: Der Bezirksrat machte sich mit Erfolg dafür stark, die Eichenallee unter Schutz zu stellen. Im April erfolgte die vorläufige Unterschutzstellung, nun ist, nach Einhaltung sämtlicher Einwendungsfristen, auch der offizielle Bescheid ergangen. Die Allee gilt ab sofort als geschützter Landschaftsteil – wie übrigens auch die Platanenallee in der Elisabethstraße. Das heißt, beide dürfen nicht zerstört, in ihrem Bestand gefährdet oder sonst nachteilig verändert werden.

Im Grazer Stadtgebiet ist der alleenförmige Stieleichenbestand der Herrgottwiesgasse einzigartig. Gründe für die Unterschutzstellung gibt es aber auch abseits davon mehrere: „Ihre ökologische Bedeutung für verschiedenste Organismengruppen ist herausragend“, sagt der Grazer Naturschutzbeauftragte Michael Tiefenbach. Die Stieleichen weisen durchwegs ein Alter von mehr als 100 Jahren aus, ihre ökologische Bedeutung für Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer, Flechten, Vögel und Säugetiere wurde als „sehr wertvoll“ eingestuft – und die Biodiversität wird mit dem zunehmenden Alter noch weiter ansteigen.

Auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) spricht von einem „großen Erfolg“: Im Regelfall könne man nur einzelne Bäume unter Schutz stellen, hier sei es aber eine ganze Allee aus hochwertigen Stieleichen die im Grazer Stadtgebiet einzigartig ist.