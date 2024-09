Die Hasen machen es spannend, denn sie lassen erst ganz zum Ende der Führung ihre Löffel aus dem hohen Gras durchblitzen. Doch auch sonst findet man wesentlich mehr wildes Leben auf einer Baustelle, als man zunächst vermuten würde. „Allein 20 Pflanzen haben wir hier gefunden, die in den Heilmittelbüchern zu finden sind“, sagt Botanikerin Susanne Leonhartsberger, die mit einer kleinen Gruppe das ÖWG-Baufeld Süd in Reininghaus durchstreift. In der monatlichen Reihe „(Ver-)Führung durch die Grazer Natur“ ist diesmal eine etwas andere Naturführung an der Reihe, es geht über eine schon eingerichtete, aber seit einigen Monaten ruhende Baustelle, die binnen weniger Monate die Natur zurückerobert hat. Beifuß, Borstenhirse, Schafgarbe, Bastardsonnenblume und Gemüseportulak findet man mit geschultem Blick im Vorbeigehen, dazu geruchlose Kamille, Sumpfkresse und Eisenkraut. „Es ist ein reich gedeckter Tisch für Vögel, die hier viele Samen finden“, so die Botanikerin.