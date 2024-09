Rund 13 Millionen Euro werden investiert: In Dobl-Zwaring nahe Graz erfolgte zu Wochenbeginn der Baustart für den größten Photovoltaik-Park der Steiermark. Bereits ab dem kommenden Jahr soll die Anlage Strom für mehr als 6000 Haushalte im Bezirk Graz-Umgebung liefern, wie seitens der Energie Steiermark betont wird. Der Landesenergieversorger setzt das Projekt gemeinsam mit dem Partner-Unternehmen Enery um.

Konkret werden auf dem rund 20 Hektar großen Areal jährlich rund 22 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom produziert. Damit, so wird vorgerechnet, können CO 2- Emissionen im Ausmaß von gut 6300 Tonnen pro Jahr eingespart werden. Verwiesen wird zudem auf „eine agrarische Doppelnutzung mit Schafhaltung“, die Teil des PV-Parks sei. Die Energie Steiermark will ihre Kapazitäten für die Photovoltaik-Stromerzeugung in der Steiermark bis 2030 vervierfachen. So sollen in den kommenden fünf Jahren zusätzliche PV-Parks und Einzelanlagen mit einer Leistung von 1300 Megawatt in Betrieb genommen werden.

Deutliche Zunahme der PV-Erzeugung

„Wir sind mittlerweile mit fast 50.000 Anlagen unter den Top-3-Sonnenenergie-Bundesländern in Österreich“, betonten Christian Purrer und Martin Graf, Vorstandsduo der Energie Steiermark, im Rahmen des Festakts. „Wir haben allein im Vorjahr mehr als 15.000 neue PV-Anlagen an unser Netz angeschlossen, damit wurde der Boom aus dem Jahr 2022 nochmals verdoppelt.“ 2023 seien mehr als 340 Megawatt Sonnenstrom zusätzlich eingespeist worden – „das entspricht der Leistung von 18 mittleren Murkraftwerken“.

„Wir entwickeln das Agro-PV Projekt Dobl seit 2020 und freuen uns nun gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Energie Steiermark das Projekt in Bau zu bringen“, so Richard König, CEO der „Enery Development“. Die steirische Industrie und die steirischen Haushalte würden noch „viel mehr Ökostrom als Teil der Elektrifizierung unserer Wirtschaft und unseres Alltags benötigen“. Daher freue man sich „auf viele gemeinsame weitere Projekte in meinem Heimatbundesland“.

„Wesentlicher Meilenstein“

Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) betonte: „Der Baustart der größten Photovoltaikanlage in der Steiermark ist ein weiterer wesentlicher Meilenstein auf diesem Weg. Dabei ist uns besonders wichtig, die Energieversorgung für die Steirerinnen und Steirer sicher und nachhaltig zu gestalten.“ Bundesrat Horst Schachner, der in Vertretung von LH-Vize Anton Lang (SPÖ) beim Spatenstich mit dabei war, unterstreicht: „Damit sichern wir eine nachhaltige Energieversorgung und reduzieren unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Das Projekt Photovoltaik-Park Dobl-Zwaring passt somit perfekt zu den Klimazielen des Landes Steiermark.“

In der Gemeinde Dobl-Zwaring finde das Projekt positiven Zuspruch, so Waltraud Walch Bürgermeisterin von Dobl-Zwaring. „Wir sind überzeugt, dass der Photovoltaik-Park eine äußerst zukunftsweisende Lösung für unsere Gemeinde, für das Klima und die Zukunft unserer Kinder ist.“ Bei diesem Projekt komme es nur zu einer punktuell versiegelten Fläche, verweist auch Vizebürgermeister Ernst Gödl „auf die landwirtschaftliche Doppelnutzung mit Schafhaltung“.