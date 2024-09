Kurz vor der Wahl steigt die Zahl der Demo-Veranstaltungen an – nach drei Protestaktionen letzte Woche stehen diesen Freitag und Samstag zwei auf dem Programm. Nur eine Woche nach dem Klimastreik organisiert Fridays For Future am heutigen Freitag einen Klimaaktionstag. Ab 10 Uhr ist ein Kundgebungszug vom BRG Kepler zum Mariahilferplatz (via Keplerstraße) geplant, bei dem es zu Anhaltungen der Buslinien 58 und 63 in der Keplerstraße, danach der Linien 58 und 63 sowie 40 und 67 im Bereich Lendplatz/Keplerstraße kommt.

Ab 10.30 Uhr gibt es ein Programm am Mariahilferplatz mit Redebeiträgen von Fridays for Future und Teachers for Future, Beiträgen von mehreren Schulklassen und einem Science Slam Showact. Auch Beiträge von Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft sind geplant – Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb wird ebenso auftreten wie Helmut Jungwirth (Professor für Wissenschaftskommunikation und Science Buster), Douglas Maraun vom Wegener Center Sebastian Seebauer von Joanneum Research und Alfred Posch von der Uni Graz sowie Andrea Gössinger-Wieser (Leiterin Referat für Klimaschutzkoordination der Steiermärkischen Landesregierung).

Der Aktionstag findet österreichweit statt, an die 50 Schulen nehmen teil. In Graz erwartete man hunderte Schülerinnen und Schüler, die bei der Kundgebung das Klassenzimmer auf die Straße tragen.

„Picknick“ mitten am Kai

Zum „Picknick am Kai“ ruft die Verkehrsinitiative „Move it“ am Sonntag von 14 bis 16 Uhr auf. Für Autofahrer bedeutet das, dass eine Zufahrt zu den Tiefgaragen am Mariahilferplatz und beim Kunsthaus von etwa 13 bis 17 Uhr zwar möglich ist – eine Weiterfahrt am Kai in Richtung Süden aber nicht. Die Straßenverbindung direkt am Murufer bleibt in dieser Zeit gesperrt. Der Hintergrund der Aktion: „Move it“ möchte damit der Idee Rückenwind verschaffen, den Lend- und Grieskai nach Ende der Trambaustelle nicht mehr für den Autoverkehr zu öffnen, sondern zur Fußgängerzone zu machen.

Die Verkehrsplaner Karl-Heinz Posch und Karl Reiter hatten diese Vision für das innerstädtische rechte Murufer im Frühling gemeinsam mit namhaften Gewerbetreibenden wie Hotelier Florian Weitzer und Tribeka-Gründer Harald Fischer präsentiert. Grazer und Grazerinnen sind aufgerufen, sich am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr mit Liegestuhl oder Picknickdecke am Lendkai vor dem Kunsthaus niederzulassen. „Es gibt jetzt die Jahrhundertchance, die Fläche anders zu nutzen. Unser Ziel ist es, nicht zu stören, sondern den positiven Mehrwert aufzuzeigen, den eine Fußgängerzone hätte“, unterstreichen die Initiatoren.