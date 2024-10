Zum „Picknick am Kai“ ruft die Verkehrsinitiative „Move it“ heute von 14 bis 16 Uhr auf. Für Autofahrer bedeutet das, dass der Grazer Lendkai nur bis zur Tiefgarage beim Kunsthaus befahrbar ist. Wer die Tiefgarage in dieser Zeit verlassen möchte, wird laut Polizei über den Mariahilferplatz umgeleitet. Eine Weiterfahrt am Kai in Richtung Süden ist nicht möglich. Der Straßenabschnitt vor dem Kunsthaus bleibt für den Autoverkehr gesperrt. Nicht betroffen von der Straßensperre ist der Grieskai.