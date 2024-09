Am Freitag startet das Youth Clubbing im Explosiv in Graz in die zweite Saison. Vor Beginn ziehen die Veranstalter nochmals Bilanz. Nach einem durchwachsenen ersten Termin fällt diese positiv aus. „Es waren immer zwischen 20 und 25 Jugendliche da“, sagt Nadine Aichholzer, Koordinatorin der Kinder- und Jugendstadt. Für den Leiter des Explosiv Philipp Weinberger war besonders schön zu sehen, dass sich das Clubbing herumgesprochen hat. „Es waren überraschenderweise wirklich immer wieder komplett neue Gruppen dabei“, sagt Weinberger. Einige haben die Partys auch dafür genutzt, Anlässe wie Geburtstage gemeinsam zu feiern.