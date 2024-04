Eine Party ganz ohne Alkohol und Erwachsene. So lautete am Donnerstagabend die Devise im Jugendzentrum Explosiv in Graz. Denn nach der ersten Grazer Mama-Party durften nun auch jungen Teenager aufdrehen. Von 17.30 bis 20.30 Uhr stand im Explosiv für Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahre alles auf Party. Während von der Partymusik bis hin zu den flackernden Lichtern alles an eine reguläre Party erinnerte, waren Alkohol und Nikotin streng verboten. Somit wurde statt mit Cocktails kurzerhand mit Cola angestoßen. Eine neue Situation auch für den Geschäftsführer des Explosiv: „Wir müssen nicht wie sonst nur darauf achten, ob jemand zu jung ist, sondern auch streng kontrollieren, dass niemand zu alt ist“, so Philipp Weinberger. Neben dem Ausweis und Taschenkontrolle werde allerdings auch darauf geachtet, dass niemand bereits betrunken oder unter Drogeneinfluss zur Party kommt.