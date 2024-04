Es war ein Ergebnis der großen Jugendbefragung im Vorjahr: Jugendliche wünschten sich mehr Freizeitangebote und Events. Das wird nun umgesetzt: Am Donnerstag öffnet man erstmals die Türen des Jugendkulturzentrums Explosiv für eine Veranstaltungsreihe, die speziell für Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren konzipiert ist. Das Youth Clubbing soll mehr als nur eine Party sein – man will einen sicheren Raum bieten, in dem junge Menschen die Freude am Feiern entdecken können und sich zugleich aber auch Eltern keine Sorgen machen müssen.