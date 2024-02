„Peace, Love, Unity and Having Fun“ lautet das Motto in der Hip-Hop-Szene. Genau diesem Motto hat sich der gemeinnützige Verein „Four Elements“ in Graz verschrieben. Seit 2006 will der Verein die Hip-Hop-Kultur in Graz und darüber hinaus stärken und fördern. Der Name leitet sich von den vier Elementen des Hip-Hops ab: Rap, DJing, Tanz und Graffiti. Seit 1. Jänner steht der Verein unter einer neuen Leitung, die nun versucht, mit frischen Ideen die Elemente zu verbinden und die Szene in Graz zu stärken.

Gegen Vorurteile ankämpfen

Die Hip-Hop-Szene werde, laut den Leiterinnen, oft als aggressiv wahrgenommen. Entstanden ist sie in den 70er Jahren in New York in der Bronx. Und früher war sie auch aggressiver und ist oft als Werkzeug hergenommen worden, um Konflikte zu lösen, erzählt More. Mittlerweile hat sich dies jedoch geändert und das Motto „Peace, Love Unity and Having Fun“ hat sich durchgesetzt. Die neuen Leiterinnen von „Four Elements“, Lisa Pucher, Angelika More und Ramona Neureiter, wollen mit einem „Neustart“ des Vereins, dieses in Graz weiter verbreiten und die Vorurteile aus dem Weg schaffen.

„Das beste Beispiel dafür ist Graffiti. Auch ich war so, dass ich mir früher gedacht habe, da wird irgendwo was drauf gesprüht und es ist wieder was verschandelt“, sagt Neureiter. „Aber wenn man gerade in Graz schaut, da gibt es viele schöne Plätze, wo mir selbst die Kinnlade heruntergefallen ist. Das sind Kunstwerke, wo viel Arbeit und Kreativität hineinfließen“.

2022 hat die Kleine Zeitung einen Street Art Walk in Graz gemacht:

Im Rap gehöre es auch dazu, dass man sich oft mit Worten verteidigt oder angreift. Jedoch wird sich in der Szene vor oder nach jedem Battle immer aus Respekt die Hand geben. „Es gibt ab und zu schon Rivalitäten zwischen zwei Parteien, die aber immer in der Kunst bleiben und sich nie nach außen übertragen“, sagt Neureiter.

Tänzerischer Background

Die drei neuen Leiterinnen haben alle einen tänzerischen Background. Neureiter hat in Schladming Jahre lang die Tanzgruppe „Glacier Clash“ geleitet, mit der sie mehrere Tanztheater und auch ein Tanz Battle veranstaltet hat. Pucher ist über „Glacier Clash“ zum Tanzen gekommen. More kommt ebenfalls aus dem Tanzbereich und war schon einige Jahre Teil von „Four Elements“, wodurch sie später auch mit dem DJing angefangen hat. Obwohl alle drei aus dem Element Tanz kommen, sind sie zuversichtlich, dass sie die anderen Elemente nicht vernachlässigen. „Es ist auch für uns eine Chance, weil wir uns die Expertise in den anderen Bereich nun anlernen müssen. Wir machen es uns aber auch zum Nutzen, ein bisschen von außen darauf zu schauen“, meint Neureiter. Dadurch, dass die Drei schon lange in der Szene unterwegs sind, sind auch viele Kontakte in allen Elementen vorhanden, auf die jederzeit zurückgegriffen werden kann.

Die Szene verbinden

In Graz ist bereits eine Hip-Hop-Szene vorhanden. „Graz hat schon Leute, die in kleinen Bubbles zusammenkommen. Wir wollen die Menschen zusammenbringen“, erklärt Pucher. Ziel sei es, die Szene zu verbinden und einen Raum fürs Netzwerken und zum Austauschen zu schaffen. „Wir wollen auch der Grazer Szene ermöglichen, nach außen zu schauen“. Der Verein will aufzeigen, dass es in ganz Österreich Events gibt, wo man Anschluss finden kann.

Um dies zu erreichen, wird der Verein in Zukunft Workshops und Events anbieten, wo jeder mitmachen kann. Egal welches Alter, welche Herkunft und welches Geschlecht. Dabei werden neue Ideen umgesetzt und alte überarbeitet. Das erste Event findet am 11. Mai im „Explosiv“ Jugendzentrum in Graz statt. Dabei sollen alle Elemente inkludiert werden.