Unter dem Motto „United in Diversity“ findet nächstes Jahr im März ein Comeback statt, auf das sich die Hip-Hop-Szene freut. Zum vierten Mal kommt unter der Schirmherrschaft der österreichischen Unesco-Kommission der Wiener Hip-Hop-Ball nach Wien. Seit 2016 werden im Kursalon Wien die beiden Tanzrichtungen und Kulturen „Classic“ und „Hip-Hop“ zusammengeführt. Dresscode: klassische Ballrobe mit Sneakers.

50 Jahre Hip-Hop

Ein achtstündiges Programm wird geboten. Über 1500 Gäste aus aller Welt werden erwartet. Die Eröffnungszeremonie im „Maya Garden“ stand voll im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums des Hip-Hops. Zu Gast war auch Österreichs Tanzikone Thomas Schäfer-Elmayer. Elmayer ist wie in den Jahren zuvor für den sogenannten urbanen Walzer zuständig.

Tanzikone Thomas-Schäfer-Elmayer mit Ball-Organisatorin Sajeh Tavassoli bei der Eröffnungszeremonie © Maximilian Röder

Das abwechslungsreiche Programm beinhaltet ebenfalls die Verleihung der „Chain of Glory“, wo wegweisende Persönlichkeiten der Szene ausgezeichnet werden. Ein Highlight wird definitiv die Abschlussperformance der Flying Steps, einer der größten urbanen Tanzschulen Europas. Aber nicht nur in Form von Auftritten wird die Kultur gefeiert. Poetry-Sessions und eine Kunstausstellung sowie eine DJ-Performance sollen die Vielfalt der Szene zeigen. Wie es für einen Ball gehört, wird es auch eine Mitternachtseinlage geben. Was die Besucherinnen und Besucher dabei erwartet, ist aber noch „topsecret“.