4300 Tänzerinnen und Tänzer aus 29 Nationen fegten in der Grazer Stadthalle "übers Parkett". In Formationen, kopfüber, wirbelnd und mit Breakdance-Moves. Und am Freitag jubelten rund 2500 Fans den Körperakrobaten zu. Die Bilanz der Streetdance-WM in Graz fällt nach dem Wochenende aber vor allem aus einem Grund besonders schön aus: Weil der Grazer Tanzsportclub The One, der rund um Obmann Klaus Höllbacher auch seinen großen Auftritt als Veranstalter dieser riesigen Jugendparty gehabt hat, den ersten Hip-Hop-WM-Titel überhaupt nach Österreich geholt hat.