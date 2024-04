Party, nur für Mutter – Vollgas für drei Stunden am frühen Abend, damit man am nächsten Morgen wieder fit für die Family ist. Das ist das Konzept mehrerer Partyreihen, die in Deutschland in den letzten Wochen schon für einen großen Hype gesorgt haben. Nun ist der Trend auch in Graz angekommen – die „Mama macht Party“-Reihe gastierte am Ostersonntag erstmals in Graz (siehe Fotoserie). Dazu kommt jetzt auch jene Reihe in die Stadt, die sich als „Das Original“ bezeichnet. Mit Sarah & Katrin haben zwei junge Mütter das Franchise von „Mama geht tanzen“ übernommen, am 25. Mai soll es im Kottulinsky so weit sein. Von 20 bis 23 Uhr geben da die Mamas Vollgas.