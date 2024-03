„Eigentlich schade, dass ich die Idee nicht selber gehabt habe“, gibt Martin Fritz zu. Sein „Bollwerk“ in Puntigam ist am Sonntag die Location für eine besondere Grazer Party-Premiere: Die Reihe „Mama macht Party“ gastiert erstmals in der Stadt. Clubbings für die bislang offenbar schwer unterschätzte Zielgruppe Mütter sind deutschlandweit bereits ein Riesenerfolg. Im Mai 2023 fanden in Nordrhein-Westfalen die ersten selbst organisierten Partys von Freundinnen unter dem Titel „Mama geht tanzen“ statt, daraus entwickelte sich die erste Mama-Partyreihe, um die sich ein großer Hype entwickelte. „Tanzen wie früher – nur früher!“, lautet das simple Motto. Die Partys starten schon am frühen Abend und gehen nur drei Stunden lang, das soll Müttern die Möglichkeit geben, zu Babysitter-freundlichen Zeiten wieder nachhause zu kommen und am nächsten Tag wieder fit für ihre kleinen Kinder zu sein.