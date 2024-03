Grand Hotel Schilling: Neues Album „Polar“

Grand Hotel Schilling © Paola Lesslhumer

“Was sind schon ein paar Grad? In dreißig Jahren leben wir am Polar.” So bitter-ironisch kann man die Bedrohung durch den Klimawandel auch in einen catchy Popsong verpacken. „Polar“ heißt das frisch erschienene Album der Band Grand Hotel Schilling, es ist das zweite nach „Mir wär lieber wir bleiben hier“ und zeigt sich immer noch genauso eingängig, aber wesentlich leichtfüßiger und ausgefeilter – dafür sorgt u.a. der Amadeus-Award-Nominierte Mathias Garmusch als Produzent. Neben tollen Songs zwischen Melancholie und Hedonismus, verspielten Retro-Sounds und NDW-Anleihen fehlt es auch an Popkultur-Referenzen nicht: In „Schmerzen“ findet sich eine ganze Strophe aus dem wunderbaren Tomte-Song „Ich sang die ganze Zeit von dir“, im Schlusssong „Vorbei“ ein Schnipsel aus David Cronenbergs Science-Fiction-Kultfilm „eXistenZ“. Live vorgestellt wird das neue Album am 11. April beim Styrian Sounds Festival.

„Polar“ ist bereits bei RAIN Records erschienen.

Rote Augen: „Augenblicke“

Und noch ein zweites Album einer Grazer Band, deren Mitglieder ebenfalls in zahlreichen anderen Bands aktiv sind. Rote Augen haben für ihren Erstling „Augenlieder“ – zu Recht – viel Aufmerksamkeit bekommen, nun schießen sie am 1. April die „Augenblicke“ nach, was natürlich kein Scherz ist. Musikalisch bleibt man den retro- und vintage-inspirierten Klängen treu, die sich vor allem an den Sixties und ein bisschen auch an den Nineties orientieren, gesungen wird aber weiter auf Deutsch. Vorab wurde nach dem „Alten Schiff“ schon der „Handy Dandy“ in die Spotify-Listen und Radiorotationen vorausgeschickt – bei der Tatsache, dass es einen Bob-Dylan-Song gleichen Namens gibt, glauben wir nicht an einen Zufall. Auch die Albumpräsentation von Rote Augen findet beim Styrian Sounds Festival statt, am 12. April.

Son of the Velvet Rat: „Ghost Ranch“

Son of the Velvet Rat, das Projekt von Georg Altziebler und seiner Frau Heike Binder, hat im Vorjahr das 20. Bandjubiläum gefeiert – mit der Wiederveröffentlichung der bisherigen Alben und EPs im Monatsrhythmus. Aber nun, im 21. Jahr, gibt es neues Material: Mit „Ghost Ranch“ liefern die beiden neue Songs zwischen Americana, Folk und Rock ab. Das Album ist bereits bei Fluff and Gravy Records erschienen, live zu hören am 27. April im PPC Graz.

Coinflip Cutie: Single „Traffic News“

Auch Coinflip Cutie melden sich mit Neuigkeiten: „Das Album kommt näher, und die Songs sprudeln nur so!“. Ein Vorbote ist die Single „Traffic News“, zu der es auch eine wahre Geschichte gibt. Sänger Tom Reiterer, der ja als Taxilenker durch Graz kurvt, wenn er nicht im Probenkeller steht, schildert darin den Moment, als er es einmal in die Verkehrsnachrichten schaffte. Er hatte mit seinem Taxi einen betrunkenen Fahrradfahrer erfasst, der noch dazu über eine rote Ampel gefahren war. „Juristisch ist das Thema aufgearbeitet, zur mentalen Bereinigung dient dieser Song mit ein bisschen Augenzwinkern“, meint Reiterer und schickt eine durchaus wichtige Message mit: „Don‘t drink & drive!“. Für das Video wurden übrigens keine Kosten und Mühen gescheut und ein Kinder-Verkehrsteppich angeschafft.

Vicki Dimai: Single „James“

Nach ihren ersten Veröffentlichungen „Farewell“ und „Again“ hat Singer-Songwriterin Vicki Dimai gerade ihre neue Single „James“ veröffentlicht – ein Lovesong, der von den Höhen und Tiefen der Liebe und dem bittersüßen Schmerz einer bevorstehenden Trennung erzählt, das alles mit den Mitteln eines sehr klassischen Pop-Songs mit entspannten Hip-Hop-Beats. Live war Dimai, die eigentlich als Content Creator und Fotografin arbeitet, gerade beim Platoo Montag im Scherbenkeller zu sehen, am 6. April tritt sie bei der Open Stage im Explosiv auf.

Vicki Dimai © Privat

S.I.G und Anna Absolut: Split-Single auf Vinyl

Am Grazer Label Grazil haben die beiden Punk-Bands S.I.G und Anna Absolut gerade eine 7inch-Vinyl-Splitsingle veröffentlicht. Vier Songs sind darauf zu finden, „Barrikaden“ & „Stand my ground“ (S.I.G) sowie „Picasso“ & „Am Ende waren’s die anderen“ (Anna Absolut). Die Idee für eine geteilte Single – früher hat man sich szeneüblich so neue Alben zum Vorab-Abhören zugeschickt – entstand aus einer langen Bandfreundschaft heraus, Anna Absolut (die sich übrigens personell mit Grand Hotel Schilling überschneiden) teilten sich bei ihrem allerersten Konzert im September 2018 schon die Bühne mit S.I.G – jetzt eben die schwarze Scheibe. Die Releaseshow ist im Rahmen des Styrian Sounds Festivals geplant, am 12. April.

Riley Tamper: „Unique“

Mit ihrer neuen Single „Unique“ will Riley Tamper ein kraftvolles Statement setzen und die Einmaligkeit eines jeden Menschen feiern. “Unique” ist für sie mehr als nur ein Song – „er ist eine Hymne für Selbstakzeptanz und das Feiern der Unterschiede, die uns zu dem machen, wer wir sind“, sagt die Künstlerin über ihr Lied. Es sei eine Botschaft, die ihr persönlich sehr am Herzen liege: „Darum habe ich den Song geschrieben, er soll den Menschen Mut machen und Kraft geben.“

Vorschau: Neues von Fraeulein Astrid und Modest Oda

Und in dieser Tour geht es weiter: Fraeulein Astrid veröffentlicht am 5. April ihre neue Single, die einen recht langen Titel trägt – „After all there is nothing real outside our perception of reality“ nämlich. Am 3. Mai folgt dann ihre erste EP, die am 18. Mai auch im Orpheum extra live vorgestellt wird.

Und Modest Oda hat am 12. April zwei Dinge im Kalender stehen: Die neue Single „You‘ve Made Me Love It“ erscheint („Ein Indiepop-Song darüber, dass es nicht drauf ankommt, wo wir sind, sondern mit wem wir die Zeit verbringen“, so der Künstler), und er tritt live auf. Wo? Natürlich beim Styrian Sounds Festival.

Spotify-Playlist: Frische Musik aus Graz