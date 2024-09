Der Verkehr ist immer ein Thema im Grazer Gemeinderat. Während die Finanzsituation schwierig sei, „wird in den Radverkehr koste es, was es wolle, investiert“, findet FPÖ-Gemeinderat Günter Wagner. Und meint es nicht positiv, denn im Gegenzug werde – so Wagner – den Autofahrern „das Leben schwer gemacht“. Also wollte er in der Fragestunde des Gemeinderates von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) wissen, wie viel Geld seit Antritt der Koalition – also im Wesentlichen seit 2022 – in Radverkehrsprojekte geflossen ist.