Wie die Polizei erst jetzt bekanntgab, ist es in der Nacht auf Dienstag gegen 2.30 Uhr in einem Nachtlokal in Graz-Lend zu einem Raubversuch gekommen. Zwei „Animierdamen“ (41, 53) waren gerade vor Ort, als die drei maskierten Täter das Lokal betraten und sie forderten, Bargeld herauszugeben.

Einer der Täter soll dabei mit einem Messer bewaffnet gewesen sein und die beiden Frauen damit bedroht und mit ausländischem Akzent zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Sie weigerten sich, Geld auszuhändigen. In der Zwischenzeit kam bereits die 54-jährige Barbesitzerin vorbei, die ebenso im Lokal anwesend war. Daraufhin verließen die Täter das Lokal ohne Beute und flüchteten.

Beim Raubversuch wurde keiner verletzt. Eine Fahndung nach den Tätern verlief bisher negativ. Polizisten des Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen aufgenommen.