Der Einstieg ins Gewerbe? Unspektakulär! Da war kein Druck, kein Menschenhandel, keine Gewalt: „Wenn es Druck gab, dann wirtschaftlichen. Daheim hatte ich Schulden, ich brauchte Geld“, erzählt die gebürtige Rumänin Anna (Name von der Redaktion geändert). So landete sie vor rund 20 Jahren in einem Bordell in Tschechien: „In den ersten Wochen fiel mir das schon wirklich sehr schwer.“ Denn wir reden hier nicht von „käuflicher Liebe“, das wäre Irreführung. Wir reden von Sexarbeit, vom Verkauf des eigenen Körpers – und dieser Job sollte sie bald nach Graz bringen: „Eine andere Frau hat mit erzählt, hier wäre es besser, man könne mehr Geld verdienen.“