Auch wenn massive Schäden zum Glück ausgeblieben sind: Die Unwetter der vergangenen Tage haben auch am Schöckl ihre Spuren hinterlassen. Vor allem jene Sturmböen, die mit bis zu 100 km/h über den Grazer Hausberg fegten, wirkten sich erwartungsgemäß aus. So entdeckten Mitarbeiter der Holding Graz bei einem Lokalaugenschein, dass Bäume nicht nur auf der Stromleitung für die Schöckl-Seilbahn gelandet waren – sondern rund 25 Stück auch bei den Mountainbike-Trails. Außerdem seien kleinere Schäden bei der Bergstation sowie bei der Schrankenanlage im Tal zu beklagen. Und schließlich liege auch der Windmast von Geosphere Austria am Boden.

Die Folge: Die Seilbahn pausierte sowohl am Montag als auch am heutigen Dienstag bis kurz vor Mittag – um umgeworfene Bäume zu entfernen, wurde der Strom vorübergehend abgeschaltet. Seit etwa 12 Uhr sind die Gondeln aber wieder in Fahrt. Bei den Mountainbike-Trails werden die Aufräumarbeiten laut Holding Graz hingegen noch bis Freitag andauern.