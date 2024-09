Naturgemäß ist es mit Blick auf Niederösterreich und Wien fast nicht der Rede wert. Und dennoch: Die starken Regenfälle der vergangenen Tage, kombiniert mit extremen Sturmböen, lassen auch in Graz die Behörde reagieren: So bleibt die Muruferpromenade vorerst weiterhin gesperrt. Parallel muss auch die Schöcklseilbahn angesichts von Windspitzen um die 100 km/h zumindest am Montag eine Pause einlegen. Wie es seitens der Holding Graz heißt, wird gerade geprüft, ob entlang der Seilbahntrasse auch Schäden zu beklagen sind – und ob sich der massive Stromausfall im Raum St. Radegund auch auf die Gondeln ausgewirkt hat.

Die Berufsfeuerwehr Graz hat von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr, 385 Einsatzstellen gemeldet bekommen, 351 davon stehen im Zusammenhang mit den Wetterbedingungen. Stand Montagfrüh waren noch neun Einsatzorte offen - den Rest hat man bis Sonntag, auch mit der Unterstützung von Einsatzkräften aus Graz Umgebung, abgearbeitet.