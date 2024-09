Schneefall bis auf 600 Meter herab und Hochwassergefahr im Norden: Aufgrund einer Wetterwarnung empfehlen Meteorologen auch Menschen in der Steiermark, zu Hause zu bleiben, falls ihnen das möglich ist. Für den Großraum Graz soll die Wettersituation am Wochenende Niederschläge von 80 mm bis 130 mm bis Sonntag mit sich bringen, außerdem sind Windspitzen von 80 km/h und mehr zu erwarten. Diese könnten, gerade im Hinblick auf das am Wochenende stattfindende „Aufsteirern“, zu Problemen führen, hieß es in einer Warnung der Stadt Graz. Im Raum Graz soll bis Mittag der Regen am Freitag aber zunächst aufhören, was bleibe, ist der Nordföhn. Aktuelle Informationen sind auch hier zu finden.

Zumindest für einen ungewohnten Anblick zu dieser Jahreszeit sorgte der damit verbundene Wettereinbruch am Freitagvormittag: Der Schöckl war bereits in ein weißes Kleid gehüllt, wie die Bilder der Webcam zeigen.

Alle aktuellen Informationen zur Wetterlage in Österreich finden Sie hier im Liveartikel.