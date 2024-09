„Da kommt noch einiges“, sagt Geosphere-Meteorologe Martin Kulmer. Er spricht weiterhin von einer „sehr kritischen Wetterlage“ und sagt: „Wenn man nicht unbedingt hinaus muss, sollte man daheim bleiben.“

Zum einen wird es in den nördlichen Regionen, also nördlich des Alpenhauptkamms, gerade in der Obersteiermark „enorme Regenmengen“ geben, bis Sonntag erwartet Kulmer zusätzlich 150 bis 200 Liter pro Quadratmeter. In der Nacht auf Samstag wird die Schneefallgrenze weiter sinken – das Ennstal ist ja am Freitagmorgen schon „angezuckert“ gewesen. In höheren Lagen sind die Schneemengen beachtlich: „Über 1500 Meter haben wir schnell einen halben Meter zusammen, in noch höheren Lagen natürlich noch mehr“, sagt Kulmer.

Zusammen mit dem mitunter starken Wind sorgt das für „große Schneebruchprobleme“. Kulmer weiß, dass die Alarmglocken der Straßenerhalter und der Energieversorger schon schrillen. Es kann zu Stromausfällen und weiteren Straßensperren durch umgestürzte Bäume kommen.

Der Wind beziehungsweise der Sturm macht dann am Sonntag vor allem auch in den östlichen und südöstlichen Landesteilen Probleme, Spitzen von bis zu 90 km/h sind zu erwarten.

Wetter beim Aufsteirern

Für den Grazer Großraum zeigen die Modelle fürs Wochenende, an dem ja auch das Aufsteirern stattfindet, derzeit noch zwei Szenarien. „Entweder es regnet kräftig oder es stürmt ordentlich, ich schätze es wird eine Mischung“, sagt Kulmer. Eher wird es vormittags regnen, keine enormen Mengen, aber doch einiges. Dazu werden Windspitzen bis zu 80 km/h erwartet. Die Temperaturen bewegen sich bei 12,13 Grad.

In den letzten 24 Stunden hat es regentechnisch den Süden am stärksten getroffen. Bis zu 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sind bis Freitagfrüh gefallen.