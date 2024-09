Lange hielten die Veranstalter trotz der Wettervorhersagen, die Regen und starken Wind für das gesamte Wochenende ankündigen, an der Durchführung des „Aufsteirern“-Festivals fest – bis zum Freitagvormittag. „Schweren Herzens müssen wir das Aufsteirern-Festival, in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden, für das gesamte Wochenende absagen“, heißt es seitens der Kulturagentur „ivents“. Die düstere Prognose lasse eine sichere Durchführung nicht zu.

„Wir haben wirklich bis zur letzten Minute gehofft. Bei der Prognose wäre es allerdings fahrlässig gewesen, eine Veranstaltung mit so vielen Besuchern durchzuführen“, ist Veranstalter Markus Lientscher betrübt. Die Gesamtsituation sei ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen. „Für Graz werden Windstärken von 100 km/h vorhergesagt und wir müssen auch an die zahlreichen Menschen denken, die aus der ganzen Steiermark angereist wären. Wir können nicht guten Gewissens darum bitten, öffentlich anzureisen und gleichzeitig sagen die ÖBB, man solle auf nicht notwendige Reisen verzichten. Sicherheit geht vor“, so Lientscher.

Keine Einsatzkräfte blockieren

„Ein bisschen Regen hätten wir, wie in der Vergangenheit auch schon, ausgehalten, aber der Wind kann schnell gefährlich werden.“ Zusätzlich wolle man nicht unnötig Einsatzkräfte blockieren, betont der Veranstalter. „Für so ein Festival braucht es viel Polizei, Rettung und Feuerwehr. Und wenn die Vorhersagen eintreffen, werden sie woanders gebraucht.“ Eine Verschiebung sei unterdessen ausgeschlossen, sagt Lientscher. Logistisch sei ein neuer Termin aufgrund der Größenordnung der Veranstaltung einfach nicht möglich. „Wir hoffen deshalb wieder auf Sonnenschein im nächsten Jahr und möchten uns auch bei allen Helfenden bedanken.“

Zur Absage zu Wort meldet sich auch Landeshauptmann Christopher Drexler, er bedauert die Absage: „Es ist wirklich extrem schade, dass das Aufsteirern heuer nicht stattfinden kann. Die Veranstalter, Ausstellenden und die hunderten Mitglieder der teilnehmenden Verbände investieren jedes Jahr so viel Zeit und Leidenschaft in das Fest, aber die Sicherheit steht im Vordergrund.“ Aus diesem Grund bittet Drexler in den nächsten Tagen angesichts der angekündigten Wetterlage um Vorsicht. „Nächstes Jahr wird dafür noch vielfältiger gefeiert“, sagt er. Die Aufzeichnung der Fernsehshow „Aufsteirern - Die Show der Volkskultur“ findet wie geplant statt, sie wird am 28. September in ORF 2 ausgestrahlt.