Das Modegeschäft Knilli am Joanneumring musste im Juni schließen, das Unternehmen Knilli Moden GmbH war in die Insolvenz geschlittert. Für die Kunden, die dort die besondere Auswahl und gute Beratung geschätzt haben, gibt es aber dennoch gute Nachrichten: Die ehemalige Filialleiterin Andrea Ravai, in der Branche seit vielen Jahren als Fashionexpertin bekannt und beliebt, macht sich selbstständig.

Ab Oktober ist ihre Boutique Ravai geöffnet, und das nicht allzu weit entfernt von der alten Adresse: Am Joanneumring 8, also zwischen Denns und der Galerie Ursula Stross, will Ravai individuelle und typgerechte Beratung in einer gemütlich-eleganten Wohlfühlatmosphäre bieten.

Verkaufen wird sie exklusive Marken wie Golden Goose, Missoni oder Max Mara – und das auch mit einem ganz speziellen Service: Die neuesten Modetrends aus Mailand oder Paris werden auch auf Wunsch per Zustellservice zu den Kundinnen nach Hause geliefert, um dort in aller Ruhe und mit den passenden, eigenen Accessoires die Stücke probieren zu können.

„Service und persönliche Betreuung stehen bei mir an oberster Stelle – viele meiner Kundinnen wurden zu Freundinnen“, so die Grazerin Ravai, die sich riesig auf ihren ersten eigenen Store freut. „Gerade jetzt, in Zeiten wo andere zusperren, möchte ich mit meiner Eröffnung ein Zeichen setzen.“