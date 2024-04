Einmal mehr geht so eine Neueröffnung viel schneller vonstatten als gedacht. Eben noch waren die Parterreflächen im Grazer Rathaus nach dem Auszug von Red Bull/Alpha Tauri eine Baustelle, schon lässt der Nachfolger die Umzugskisten einräumen – und kündigt auch schon die bevorstehende Neueröffnung an: Douglas wird hier an der Ecke Hauptplatz/Herrengasse am 18. April den neuen Flagshipstore aufsperren – unter anderem samt „professioneller Beauty-Kabine“.

Ein paar Meter weiter die Herrengasse hinauf wird derzeit von Handwerkern ein kuscheliger Neustart vorbereitet: Im Grawe-Haus, welches das Team von Magenta ja mittlerweile verlassen hat – der neue Magenta-Standort in der früheren Backwerk-Filiale in der Nähe des Hauptplatzes wurde bereits eröffnet –, startet in Kürze ein Shop von „Falconeri“. Der Cashmere-Spezialist gehört zum Calzedonia-Konzern.