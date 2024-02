Den Grazer Jakominiplatz verlässt seit vielen Jahren garantiert niemand hungrig. Ob Pizza, Kebap, Bowls oder Bausatz-Gerichte - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Manchmal sogar binnen weniger Meter: Auch wenn derzeit die Burgerista-Filiale direkt gegenüber Mc-Donald‘s geschlossen ist, haben Fleischtiger auch bei „Le Burger“ am Eisernen Tor oder bei „Freigeist“ in der Kaiserfeldgasse ein Laiberl. Besonders dicht ist aber das Angebot an Brot, Gebäck und Kaffee: Derzeit sind bereits fünf Bäckereien mit sieben Standorten allein auf dem Jakominiplatz vertreten – nun folgt Bäckerei sechs und Standort acht.