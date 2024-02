Zwölf Jahre hat es gedauert: Während andere österreichische Städte wie Wien und Salzburg bereits mehrfach in der kultigen Show „Shopping Queen“ auf VOX zu sehen waren, kurvte der berühmte pinke Bus aus der Sendung erst letzten August erstmals mit den Kandidatinnen durch Graz. Ab heute, Montag, ist es so weit: Die Folgen aus der Murmetropole werden im TV und im Stream (RTL+) gezeigt. Für Graz wurde ein ganz besonderes Motto ausgewählt: „Same same but different.“ Passend zum Valentinstag treten nicht nur fünf Frauen an, sondern auch ihre Lebenspartner werden mit ihnen zu Kandidaten. Sieger wird das Pärchen, das binnen vier Stunden das beste Outfit zu einem vorgegebenen Thema ergattert – es geht darum, ein gemeinsames Teil zu finden und dazu unterschiedliche Looks zu bauen.

Kretschmer begeistert: „Vielleicht ziehe ich da sogar hin!“

Gedreht wurde in den Privatwohnungen, in Geschäften (u. a. Kastner & Öhler, Citypark, Knilli ...) und Frisiersalons. Doch natürlich werden auch Impressionen aus Graz gezeigt – die Stardesigner Guido Maria Kretschmer, der das Geschehen kommentiert und am Ende der Woche in Hamburg die entscheidenden Punkte vergibt, sogar regelrecht begeistern: „Gott! Ich habe jetzt schon entschieden, dass ich auf jeden Fall nach Graz fahre. Vielleicht ziehe ich da sogar hin! Guck dir das an, wie schön das da ist“, entfährt es ihm.

Die in Graz lebenden Weststeirer Viktoria und Florian machen am Montag den Anfang und wagen sich als erste auf den Laufsteg (der in der Seifenfabrik aufgebaut wurde). Die weiteren Kandidaten um den ersten Shopping-Queen-Titel aus Graz heißen Tamara und Harald, Lisa und Dominic, Charlotte und Thomas sowie Christina und Alexander.

Wer am Ende gewinnt, steht natürlich längst fest, wird aber derweil noch streng geheim gehalten.

Die ersten Fotos von Shopping Queen in Graz

Auch Kitchen Impossible kommt aus der Steiermark

In den nächsten Wochen ist auch eine weitere VOX-Show aus der Steiermark im TV zu sehen: Für die Kochsendung „Kitchen Impossible“ wurde erneut bei Richard Rauch in Trautmannsdorf gedreht. Das Restaurant Geschwister Rauch war 2017 schon einmal in einer Folge zu sehen, damals musste Tim Mälzer 2017 eines von Rauchs Gerichten ohne Rezept nachkochen, „Steirische Jakobsmuscheln“ (Stierhoden) mit Kuheuter. Nun wird Rauch selbst zum Kontrahenten von Mälzer, er wird von ihm ins portugiesische Braga und nach Brüssel geschickt. Und Mälzer muss in der Steiermark nicht nur Klachlsuppe mit Heidensterz, sondern auch backen – und zwar ausgerechnet ein Familiengericht, die „Kardinalschnitte“ von Richards geliebter Tante Herta. Zu sehen zum Start der 9. Staffel am 25. Februar auf VOX und RTL+.